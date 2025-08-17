Sikorski zabrał głos po spotkaniu "koalicji chętnych"

W wideokonferencji, której inicjatorem był prezydent Francji Emmanuel Macron wzięli udział m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przywódcy państw wspierających Ukrainę. Spotkanie odbyło się tuż przed wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i służyło omówieniu wspólnego stanowiska Europy w kontekście prowadzonych rozmów pokojowych w sprawie trwającej wojny na Ukrainie. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Po zakończeniu spotkania szef polskiego MSZ zamieścił w mediach społecznościowych krótki wpis. Wskazał w nim, że w trakcie rozmów przedstawił potrzebę silniejszego nacisku na Rosję.

"Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji" – napisał Sikorski na swoim koncie na platformie X.

Zełenski w Brukseli

Przed wideokonferencją odbyło się spotkanie prezydenta Ukrainy z szefową KE w Brukseli. Rozmawiano o integracji europejskiej Kijowa, która będzie elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski podkreślił, że ważne jest, abycwszelkie gwarancje były wdrażane w praktyce. Powiedział również, że poruszono temat obronności.

– Potrzebne są prawdziwe negocjacje. A to oznacza, że mogą zacząć tam, gdzie teraz jest linia frontu. Linia kontaktu jest najlepszą drogą do rozmów. I Europejczycy to popierają – podkreślił Zełenski podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

Według niego kwestia terytorialna jest na tyle istotna, że powinna być omawiana wyłącznie przez przywódców Ukrainy i Rosji podczas trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja.

Czytaj też:

"Osiągnęliśmy porozumienie". USA i Rosja podjęły kluczową decyzję dla bezpieczeństwa UkrainyCzytaj też:

Jest decyzja. Europa wyśle wsparcie na rozmowy Zełenskiego z Trumpem