Trump będzie rozmawiał tylko z Zełenskim? Zaskakujące doniesienia

Według dziennikarzy, europejscy przywódcy, którzy przylecą do Waszyngtonu razem z Zełenskim, dołączą do spotkania później.

"Prezydent USA Donald Trump zdecydował się na osobiste spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, choć ukraińskiemu przywódcy w Waszyngtonie towarzyszą kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i inni europejscy politycy. Dopiero po indywidualnych rozmowach prezydentów Ukrainy i USA dołączą do nich przedstawiciele UE i NATO” – czytamy w artykule.

Spotkanie w Waszyngtonie

Według "Bilda”, oprócz Merza i von der Leyen, w skład delegacji wejdą również prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgi Maloni, prezydent Finlandii Alexander Stubbs oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Planowana jest wspólna kolacja robocza i poszerzone dyskusje.

Jak pisało wcześniej Politico, europejscy liderzy chcieli uniknąć powtórki z lutowej wizyty Zełenskiego, podczas której rozmowy w Gabinecie Owalnym przybrały nieoczekiwany obrót, a planowane wspólne przemówienie zostało odwołane po burzliwej dyskusji z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Konieczność wysłania do Stanów Zjednoczonych europejskiej delegacji miał dodatkowo wymusić fakt, iż jeszcze w przyszłym tygodniu Trump zapowiedział zorganizowanie trójstronnej sesji z udziałem Putina i ukraińskiego przywódcy. Europejczycy wyrazili zaniepokojenie kierunkiem rozmów i podkreślili gotowość do utrzymania nacisku na Rosję, jednocześnie zapewniając o wsparciu dla bezpieczeństwa Ukrainy.

W sobotę, kilka godzin po zakończeniu spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, europejscy liderzy wyrazili poparcie dla działań Donalda Trumpa w celu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

