Pierwsze weto Nawrockiego. Rzecznik rządu: Nie poddamy się

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że "w sposób jednoznaczny" zawetował tzw. ustawę wiatrakową, bowiem – jego zdaniem – to "rodzaj szantażu wobec społeczeństwa". Ustawa zawierała wrzutkę dotyczącą zamrożenia cen energii.

– To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków – podkreślił Nawrocki. Zaznaczył, że w tej sprawie jest "głosem Polaków". – Tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to prezydent Polski będzie stał za społeczeństwem – mówił. Prezydent wyjaśnił, że stoi "po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi". – Zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, by Polacy odczuli ulgę – dodał.

Szłapka: Fundamentalny błąd, poważne kłamstwo

Politycy koalicji rządzącej nie kryją oburzenia i zarzucają prezydentowi, że sprzeciwia się niższym cenom prądu. "Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Głos w sprawie zabrał również rzecznik rządu. – W czasie kampanii wyborczej ówczesny kandydat, a dzisiaj prezydent Karol Nawrocki obiecywał, że w ciągu 100 dni będą tańsze rachunki za energię i tańsza energia. I chyba mamy do czynienia z bardzo poważnym kłamstwem – powiedział na konferencji prasowej Adam Szłapka.

– Decyzja pana prezydenta nie jest zgodna z tym, co obiecywał. Czy to jest zwykła złośliwość skierowana przeciwko rządowi, czy po prostu niekompetencja – to jest po prostu zła decyzja, fundamentalny błąd – kontynuował.

– Jest dopiero czwartek, a w tym tygodniu już dwa koszmarne błędy pana prezydenta, oba złe z punktu widzenia Polski. Oczywiście rząd, Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Energii się nie podda. Oczywiście będziemy przygotowywać też rozwiązania, które będą starały się doprowadzić do tego, żeby ten rozwój energetyki wiatrowej na lądzie mógł być możliwy – oznajmił.

