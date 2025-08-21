Klimczak ostro o Nawrockim: Nie jest guru, z którym wszystko trzeba konsultować

– Nie mam wątpliwości, że to zła decyzja. Nie chodzi im o dobro Polaków, lecz o to, by w imieniu PiS obarczać rząd cenami energii – podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że prezydent powinien podpisywać ustawy, a w razie wątpliwości co do niektórych zapisów, np. dotyczących wiatraków, kierować je do Trybunału Konstytucyjnego.

Klimczak zapomniał o wiatrakach?

Dariusz Klimczak wskazał, że weto Nawrockiego blokuje możliwość mrożenia cen energii oraz systemowe obniżki dla odbiorców. – Dziś wszyscy znajdujemy się w trudnej sytuacji. Na pewno nie zostawimy Polaków bez możliwości obniżki cen prądu. Minister energii Miłosz Motyka troszczy się o to, aby ceny były niższe – zadeklarował Klimczak.

Polityk PSL jednocześnie nie szczędził ostrych słów wobec prezydenta. – Jest jednym z ważnych organów konstytucyjnych, ale nie jest guru, z którym wszystko trzeba konsultować. Nowy prezydent, który nie ma doświadczenia parlamentarnego ani administracyjnego, powinien w proces legislacyjny się wkomponować, a nie stawać po stronie konfliktu politycznego – grzmiał minister po czym dodał, że nie do prezydenta należy prowadzenie polityki państwa, to są zadania rządu. – Prędzej czy później prezydent zawsze przegrywa takie batalie – podsumował minister.

Henning-Kloska odkryła wiatrakowe karty

Z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, odnosząc się do prezydenckiego weta ustawy wiatrakowej zapowiedziała, że już w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje z innymi członkami gabinetu, aby – jak podkreśliła – "w trybie odrębnym" przyjąć ustawę i błyskawicznie skierować ją do Sejmu. Szefowa resortu klimatu jednocześnie ostro skrytykowała decyzję prezydenta, nazywając ją "nieodpowiedzialną" i "wbrew woli obywateli", powołując się przy tym na sondaże pokazujące rosnące poparcie dla rozwoju energetyki wiatrowej.

– Dzisiaj nawet mamy dostępny najnowszy sondaż, z którego wynika, że 56 proc. obywateli popiera jednoznacznie przyjęcie tej ustawy i rozwój energii wiatrowej na lądzie. Jeśli spojrzymy, są badania również dostępne, to również 50 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości popiera rozwój tej energetyki – wskazała Hennig-Kloska.

