Hennig-Kloska grozi posłowi PiS pozwem. W tle zawetowana ustawa wiatrakowa

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska po ogłoszeniu prezydenckiego weta wobec ustawy potocznie nazwanej "wiatrakową" ostro skomentowała decyzję Karola Nawrockiego, określając ją "nieodpowiedzialną" i "wbrew woli obywateli".

– MON zgłosiło uwagi do ustawy, ale pani Hennig-Kloska, reprezentująca moim zdaniem interesy niemieckich firm, je odrzuciła – mówił poseł Łukasz Kmita na anetnie Polsat News. – W moim przekonaniu reprezentuje niemieckie interesy bardziej niż interesy polskiego konsumenta – dodał.

Na te słowa minister odpowiedziała groźbą kroków prawnych. – Pan poseł dostanie ode mnie pismo przedsądowe i będzie miał do wyboru: albo wycofać się z tych słów, albo wytłumaczyć się przed sądem – zapowiedziała Hennig-Kloska. Jednocześnie minister nie odpowiedziała wprost na zarzuty posła, zamiast tego broniła ustawy, wskazując m.in. na możliwość udziału lokalnych społeczności w zyskach z farm wiatrowych oraz uproszczenie procedur inwestycyjnych.

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, która m.in. miała obniżyć minimalną odległość nowych turbin od domów mieszkalnych z obecnych 700 metrów do 500 metrów, likwidując obowiązującą od 2016 roku zasadę tzw. 10H, jednocześnie podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zamrożenia cen prądu – dokładnie ten fragment, który znalazł się w zablokowanym projekcie.

– W tej ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – mówił, dodając: – 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych – zauważył prezydent Karol Nawrocki.

