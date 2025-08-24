Zełenski opublikował treść listu od Nawrockiego. "Serdecznie dziękuję"

Zełenski udostępnił treść listu w mediach społecznościowych. "Szanowny Panie Prezydencie, z okazji 34. rocznicy proklamowania niepodległości Ukrainy mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia" – tymi słowami Karol Nawrocki zaczął swój list.

Prezydent podkreślił, że "24 sierpnia jest dla Ukrainy nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 r., ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej".

Zełenski zamieścił na portalu X odpowiedź, w której podziękował polskiemu prezydentowi. "Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów" – podkreślił.

Polska świętuje Dzień Niepodległości Ukrainy

Od piątku w całej Polsce odbywają się imprezy z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Największe wydarzenie zaplanowano 24 sierpnia w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się na Placu Zamkowym o godzinie 17:00. "Ukraina walczy – my ją wspieramy. To nie tylko święto. To nasza jedność. (…) To nie będzie formalna uroczystość. To głos milionów Ukraińców, którzy każdego dnia walczą o prawo do życia w wolnym kraju", można przeczytać na stronie promującej zaplanowane na ten dzień uroczystości w stolicy.

Wydarzenie, jak zapewniają organizatorzy, ma być okazją dla mieszkających w Polsce Ukraińców do podziękowania żołnierzom za ich odwagę i poświęcenie oraz oddania hołdu poległym. Fundacja "Stand With Ukraine" oraz inicjatywa społeczna "Euromaidan-Warszawa" zaplanowali na ten dzień również wręczenie nagrody "Stand with Ukraine Awards", wyróżnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę.

