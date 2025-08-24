Ataki bez wiedzy Trumpa? Zełenski: Nie pytamy USA o zgodę

"The Wall Street Journal" donosiło niedawno, że USA nie pozwalają Ukrainie atakować celów w głębi Rosji taktycznymi systemami rakietowymi dalekiego zasięgu (ATACMS).

– Dziś, jeśli mam być szczery, wykorzystujemy naszą broń długodystansową własnej produkcji. I w ostatnim czasie, szczerze mówiąc, nie dyskutujemy o tym ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedyś tak było, pamiętacie, kiedy były różne sygnały w sprawie naszych ataków w odpowiedzi na ataki Rosjan na naszą energetykę – powiedział Zełenski na konferencji prasowej.

Media donoszą, że w decydujące słowo w kwestii użycia broni dalekiego zasięgu należy do sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha.

Ukraina obchodzi 34. rocznicę proklamowania niepodległości. W symbolicznym przemówieniu na Majdanie Niepodległości w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił jej rolę jako silnego sojusznika w Europie.

Polska świętuje Dzień Niepodległości Ukrainy

Od piątku w całej Polsce odbywają się imprezy z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Największe wydarzenie zaplanowano 24 sierpnia w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się na Placu Zamkowym o godzinie 17:00. "Ukraina walczy – my ją wspieramy. To nie tylko święto. To nasza jedność. (…) To nie będzie formalna uroczystość. To głos milionów Ukraińców, którzy każdego dnia walczą o prawo do życia w wolnym kraju", można przeczytać na stronie promującej zaplanowane na ten dzień uroczystości w stolicy.

Wydarzenie, jak zapewniają organizatorzy, ma być okazją dla mieszkających w Polsce Ukraińców do podziękowania żołnierzom za ich odwagę i poświęcenie oraz oddania hołdu poległym. Fundacja "Stand With Ukraine" oraz inicjatywa społeczna "Euromaidan-Warszawa" zaplanowali na ten dzień również wręczenie nagrody "Stand with Ukraine Awards", wyróżnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę.

Czytaj też:

USA blokują rakiety Ukrainie. Pentagon robi to po cichuCzytaj też:

Ukraina zrezygnuje i odda Rosji Donbas? Jest tylko jedna możliwość