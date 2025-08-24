USA blokują rakiety Ukrainie. Pentagon robi to po cichu
System ATACMS, zdjęcie ilustracyjne
System ATACMS, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
Pentagon po cichu blokuje Ukrainie możliwość użycia systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS do atakowania celów w głębi Rosji – podaje "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli USA.

Dziennik donosi, że podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do przyłączenia się do rozmów pokojowych, procedura zatwierdzania użycia broni obowiązująca w Pentagonie powstrzymała Ukrainę przed przeprowadzeniem ataków głęboko na terytorium Rosji.

Jak podkreśla "WSJ", ostateczna decyzja w sprawie użycia broni dalekiego zasięgu należy do sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Według gazety od końca wiosny Ukraina co najmniej raz próbowała użyć systemu ATACMS przeciwko Rosji, lecz spotkała się z odmową.

Rozmowy z Putinem bez przełomu.Trump kreśli dwa scenariusze

Reuters odnotowuje, że doniesienia "Wall Street Journal" pojawiły się w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Po tym, jak szczyt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły zauważalnego przełomu, Trump powiedział w piątek, że ponownie rozważa nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych lub, alternatywnie, wycofanie się z procesu pokojowego.

– Podejmę decyzję co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna – stwierdził prezydent USA.

Ławrow: Spotkanie z Zełenskim nie jest planowane

Trump miał nadzieję na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w piątek w telewizji NBC, że nie ma planu spotkania z Zełenskim.

– Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy będzie gotowy plan szczytu. A ten plan wcale nie jest gotowy – oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
