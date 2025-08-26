"Trudniejsza niż tabliczka mnożenia". Sikorski odpowiedział Mentzenowi
"Trudniejsza niż tabliczka mnożenia". Sikorski odpowiedział Mentzenowi

Szef MSZ Radosław Sikorski, Sławomir Mentzen
Szef MSZ Radosław Sikorski, Sławomir Mentzen Źródło: PAP
"Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci" – ocenił Sławomir Mentzen. Na wpis polityka zareagował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków!" – napisał w poniedziałek na platformie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Sikorski odpowiada Menteznowi

Na wpis zareagował we wtorek wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia" – stwierdził.

Starlink dla Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił w poniedziałek, że "prezydenckie weta tną na oślep!". "Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu" – napisał na platformie X. Dodał, że nie wyobraża sobie "lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował prezydent".

"Panie prezydencie, musi pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Jedni powiedzą »wstyd«, inni »zdrada sąsiada«!" – napisał.

Na wpis ministra cyfryzacji zareagował wcześniej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. "Panie wicepremierze Krzysztofie Gawkowski, powinien pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć" – napisał. Podkreślił, że "weto pana prezydenta Karola Nawrockiego nie wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy. Wystarczy we wrześniu tę inicjatywę prezydencką sprawnie przeprocedować w polskim parlamencie" – dodał.

Zbigniew Bogucki zauważył, że "analogicznie rzecz ma się, jeżeli chodzi o wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu". "Mieliście długie prawie półtora roku, żeby przedstawić ustawę, która byłaby sprawiedliwa przede wszystkim z punktu widzenia Polaków, ale także tych Ukraińców, którzy uczciwie uczestniczą w polskim systemie społeczno-gospodarczym. Nie zrobiliście tego, jak wielu innych rzeczy, mimo że składaliście obietnice. Dlatego teraz wyręcza was prezydent RP" – wskazał.

"Parafrazując pana wpis wypada powiedzieć: Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla Putina niż wpisywanie się w rosyjską dezinformację, w celu poróżnienia Polaków i Ukraińców. Panie wicepremierze, musi pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku prezydenta RP w imię politycznej walki. Straszy Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Gdyby nie Pana wpis nie ruszyłaby machina ruskiej kłamliwej propagandy i dezinformacji w tym zakresie" – zakończył szef KPRP.

