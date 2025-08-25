Apelowali do prezydenta o weto. Teraz nie kryją zadowolenia

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja dotyczyła m.in. warunkowego trybu wykonywania zawodu lekarza przez Ukraińców, czemu przeciwstawiali się polscy lekarze.

Lekarze zadowoleni z weta prezydenta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski ocenił w komunikacie, że decyzja prezydenta to dowód, że głos lekarzy w Polsce jest słyszany. "Od początku podkreślaliśmy, że bezpieczeństwo pacjentów musi być zawsze ważniejsze niż doraźne rozwiązania polityczne" – stwierdził.

W sierpniu Łukasz Jankowski zwrócił się do prezydenta o weto ustawy oraz podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która całkowicie zlikwiduje uproszczone tryby uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu w Polsce.

Naczelna Rada Lekarska podkreśliła w komunikacie, że od dłuższego czasu przeciwstawiała się utrwalaniu uproszczonych trybów uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (bez nostryfikacji dyplomu czy pełnej znajomości języka polskiego) które, jak podkreślała, stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

W komunikacie wydanym po prezydenckim wecie, Naczelna Rada Lekarska przypomniała, że prezes Łukasz Jankowski, podkreślał w sierpniu, że przedłużenie warunkowego trybu wykonywania zawodu naraża pacjentów na ryzyko utraty życia lub zdrowia. Podkreślono również, że zatrudnianie lekarzy z Ukrainy bez odpowiednich standardów, to jednocześnie osłabianie systemu ochrony zdrowia Ukrainy, kraju w trakcie wojny, gdzie lekarze są potrzebni.

Przepisy nowelizacji ustawy, zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, miały uszczelnić tzw. system uproszczony, umożliwiający wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli Ukrainy oraz inne osoby, które uzyskały kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza Unią Europejską.

