Kolejne weto prezydenta Nawrockiego. Wiadomo, czego dotyczy

Zbigniew Bogucki poinformował na poniedziałkowej konfederacji prasowej, że trzecią ustawą, zawetowaną w poniedziałek przez prezydenta Karola Nawrockiego, jest ustawa o deregulacji w zakresie energetyki.

Szef Kancelarii Prezydenta RP argumentując weto, tłumaczył, że "rząd po raz kolejny próbuje w ramach instalacji OZE, dopuścić do swego rodzaju samowolki". – Bez zezwolenia budować instalacje OZE do 5 MW. To są już naprawdę średnie instalacje i miałyby być one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Ja rozumiem, że nie wpisali tego do ustawy wiatrakowej, więc tą ustawą chcieli to dopełnić – podkreślił.

Ustawa, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki, poza uproszczenia rachunków za energię elektryczną przewidywała m.in. podniesienie z 1 do 5 MW progu mocy instalacji OZE, dla których trzeba zdobywać koncesje.

Weto prezydenta do ustaw obniżających kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. Ustawy były częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Miały na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł). Ustawa miała też zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków oraz zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent nie podpisał również nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki mówił m.in., że sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła". – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. "800 plus" powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zaznaczył prezydent.

