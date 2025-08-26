Rzecznik prezydenta odpowiada wicepremierowi. "Zalecam łyk zimnej wody"

Politycy koalicji rządzącej atakują prezydenta Karola Nawrockiego za weto do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski stwierdził, że w Rosji cieszą się z postawy polskiego przywódcy, blokującej wsparcie Ukrainy. "Pod postami Kancelarii setki rosyjskich trolli biją brawo i próbują zniechęcać Polskę do pomocy walczącej o niepodległość Ukrainie. Chwalą, że Polska zmienia postawę wobec sąsiada, a Putin zyskał nowego sojusznika w Europie! Co za upokorzenie dla dotychczasowej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy, który z odwagą i honorem stawał po właściwej stronie" – napisał polityk Nowej Lewicy na platformie X.

"A w Pałacu Prezydenckim już pewnie myślą jak się zgodzić na odbudowę i uruchomienie gazociągów Nord Stream! Długo nie czekaliśmy na działania nowego Prezydenta wspierające rosyjski imperializm. Ale Polska nigdy nie dołączy do osi zła, bez względu na to jak bardzo starał się o to będzie Karol Nawrocki i jego zaślepione nienawiścią otoczenie" – grzmiał.

"Histeryczny" atak na Nawrockiego. "Nie przystoi"

Na wpis wicepremiera Gawkowskiego zareagował rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. "Zalecam łyk zimnej wody. Nie przed, nie po, ale zanim popełni Pan kolejny tak kuriozalny wpis w mediach społecznościowych. Pańska histeria nie przystoi poważnemu urzędnikowi Państwa Polskiego" – ocenił Rafał Leśkiewicz.

"Pański wpis to wyraz ignorancji i braku wyczucia. To także niebezpieczny sygnał dla naszych wrogów. Przedstawiciel polskiego rządu przypisuje bezpodstawnie Prezydentowi RP wspieranie rosyjskiego imperializmu! To szczyt manipulacji, z którą powinien Pan raczej walczyć, a nie ją upowszechniać" – próbował wytłumaczyć Gawkowskiemu rzecznik głowy państwa.

"Współczuję Panu, bo jak widać krótkowzroczna polityczna kalkulacja przysłoniła interes Państwa, w którym pełni Pan funkcję wicepremiera rządu Donalda Tuska" – podsumował Leśkiewicz.

