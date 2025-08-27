Sikorski uderza w Nawrockiego: Nie jest nadpremierem i nie tworzy nadrządu

Podczas konferencji prasowej rządu Sikorski odniósł się do tzw. "100 konkretów" Koalicji 15 Października, przypominając, że również prezydent w kampanii wyborczej składał obietnice – często w dziedzinach, w których nie ma realnej władzy. – Tak, jak pamiętam, prezydent w kampanii wyborczej też składał obietnice, 21 o ile pamięć nie myli, i to w dziedzinach, gdzie prezydent nie ma władztwa – mówił Sikorski, podkreślając wyraźnie granice kompetencji głowy państwa.

Mówił o wstydzie wobec elektoratu

– W Polsce prezydent nie rządzi, a panuje. Jeśli się składa obietnice, które przynależą do władzy wykonawczej, nie mając możliwości ich realizacji, to trochę potem wobec elektoratu może być wstyd – stwierdził szef dyplomacji, nie pozostawiając wątpliwości, że uważa kampanijne deklaracje prezydenta za czysto symboliczne. Sikorski podkreślił również, że w przeciwieństwie do prezydenta, rząd nie tylko składa obietnice, ale ma realne narzędzia, by je wypełniać. – Prezydent nie jest "nadpremierem" i nie tworzy "nadrządu". My rządzimy, prezydent tylko reprezentuje państwo – wyjaśniał, zaznaczając różnicę między deklaracjami a rzeczywistą władzą wykonawczą.

Nie zabrakło także komentarza dotyczącego planowanej wizyty Nawrockiego w USA. – Uchwaliliśmy stanowisko Rady Ministrów przed wizytą prezydenta u Donalda Trumpa. Czyli co ma mówić, a czego nie mówić. Liczmy, że dobre relacje opozycji z ruchem MAGA przełożą się nie tylko na dobre fotki, ale też na załatwienie spraw dla Polski – podkreślił Sikorski, zapewniając, że pozostaje "do dyspozycji" prezydenta.

Pokłosie pierwszej Rady Gabinetowej zwołanej przez Karola Nawrockiego

W środę o godzinie 9.00 odbyła się Rada Gabinetowa, w której uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie rządu. Prezydent podkreślił, że celem spotkań jest stworzenie forum współpracy między prezydentem a rządem, umożliwiającego omawianie istotnych spraw dla obywateli oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań pomimo istniejących różnic politycznych.

Nawrocki wyraził nadzieję, że Rady Gabinetowe w ciągu najbliższych pięciu lat pozwolą nie tylko wymieniać poglądy, ale także systematyzować mechanizmy współpracy w interesie Polek i Polaków. Zaznaczył, że podstawowym warunkiem powodzenia tej współpracy jest dotrzymywanie zobowiązań zarówno przez rząd, jak i przez niego samego jako prezydenta, co pozwoli ograniczyć konflikty i niepotrzebne spory publiczne.

