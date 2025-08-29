"Powinni zapaść się pod ziemię". Bogucki odpowiedział na "instrukcję" rządu

W środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Rada Ministrów uchwaliła stanowisko rządu na nadchodzącą wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA. 3 września prezydent spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem.

Radosław Sikorski podkreślił, że prezydent, jako głowa państwa, reprezentuje politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd. – Uchwaliliśmy stanowisko Rady Ministrów przed najbliższą wizytą prezydenta w USA, czyli to co prezydent ma mówić, a czego nie mówić – powiedział szef MSZ.

Na późniejszym briefingu, również w środę, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował, że do Kancelarii Prezydenta RP dotarło pismo z MSZ.

Bogucki krytykuje MSZ za "instrukcję" dla Nawrockiego

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, pytany w piątek na konferencji prasowej o "wytyczne", które Karol Nawrocki otrzymał od MSZ, zauważył, że rząd "przez wiele miesięcy nie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o relacje ze stroną amerykańską". – Nie mieli relacji, nie potrafili przygotować spotkania, wysłali tam człowieka, który opowiadał niestworzone rzeczy na temat prezydenta Donalda Trumpa. Premier także mówił głupoty, to samo wicepremier, szef MON. Ci ludzie z takim "dorobkiem" – w cudzysłowie – mają czelność mówić o jakichś instrukcjach? – mówił.

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego "powinni zapaść się pod ziemię". – To najlepsze miejsce, w którym powinni przebywać – przynajmniej jeśli chodzi o relację z Amerykanami – dodał.

Ocenił, że "nazywanie czegoś takiego »instrukcją«, mówiąc bardzo eufemistycznie, jest pomyłką, dyplomatyczną, skądinąd". – Ktoś, kto wysyła takie pismo, robi to albo ze złej woli, albo z głębokiej niewiedzy o polskiej hierarchii ustrojowej i pozycji prezydenta – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta RP.

