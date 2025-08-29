Czy to sen? Radosław Sikorski jako król sondaży

Rozważę dwie interpretacje: albo to nieprawda, albo to prawda.

Jak to bywa z sondażami, wie każdy. Jedne są wiarygodne, inne czynią raczej zadość jakiemuś politycznemu zamówieniu. Przyjmijmy najpierw, że w tym wypadku chodzi o tę drugą okoliczność. Jeżeli tak, to sondaż byłby elementem dość oczywistej kampanii: ratować drastycznie zachwianą reputację Koalicji Obywatelskiej poprzez wymianę lidera. Były „prezydent Europy” miał przyjechać nad Wisłę na białym koniu, żeby żelazną ręką wdrażać wolę Brukseli i doprowadzić do nieodwołalnego wtłoczenia Polski w niemiecko-unijną maszynerię. Nie bardzo się to udało.