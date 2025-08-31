W USA transseksualista ostrzelał katolicką szkołę. O zgubnych skutkach ideologii gender

Wskutek ataku życie straciło dwoje dzieci. To kolejna zbrodnia dokonana przez transseksualistę. Do rodzin ofiar telegram kondolencyjny przesłał papież Leon XIV. Zapewniono w nim o duchowej bliskości wobec wszystkich dotkniętych tą straszną tragedią, a szczególnie rodzin opłakujących śmierć swego dziecka. "Ojciec Święty poleca dusze zmarłych dzieci miłości wszechmogącego Boga, modli się za rannych, a także za służby ratownicze, personel medyczny i duchownych, którzy otaczają opieką poszkodowanych i ich bliskich" – podał portal dorzeczy.pl.

Tym razem wyglądało to tak: uzbrojony w karabin, strzelbę i pistolet, 23-letni Robin Westman – syn emerytowanej pracownicy szkoły – podszedł do bocznej ściany kościoła i oddał dziesiątki strzałów przez okna w kierunku dzieci siedzących w ławkach podczas Mszy św. w katolickiej szkole Zwiastowania Pańskiego. Atak nastąpił tuż przed godziną 8.30 rano. Dwójka dzieci w wieku 8 i 10 lat zmarła, a rannych zostało 14 innych dzieci i troje dorosłych. Następnie sprawca zastrzelił się na miejscu. Mężczyzna w 2020 r. – jeszcze jako nieletni – zmienił imię z „Robert” na „Robin”, gdyż – jak twierdził – uważał się za kobietę i chciał by jej (!) imię to odzwierciedlało.

Jak pisała, cytowana przez portal pch24.pl sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem, na magazynku karabinu sprawcy strzelaniny w Minneapolis były napisy: „dla dzieci”, „gdzie jest wasz Bóg”, „zabić Donalda Trumpa”. – Mamy potwierdzenie, że napastnik ze Szkoły Katolickiej im. Zwiastowania w Minneapolis w Minnesocie był 23-letnim mężczyzną, który twierdził, że był osobą transpłciową – napisała Noem w serwisie X. – Ten obłąkany potwór zaatakował najbardziej bezbronnych: małe dzieci modlące się podczas pierwszej porannej mszy w nowym roku szkolnym. Ten poważnie chory morderca napisał słowa „dla dzieci”, „gdzie jest wasz Bóg?” i „zabić Donalda Trumpa” na magazynku karabinu – powiadomiła polityk.

Nie da się pojąć tej zbrodni bez zrozumienia fatalnego wpływu, jaki od lat na Amerykanów wywiera ideologia gender. Dwa lata temu pisałem o tym, tłumacząc inną zbrodnię, popełnioną niemal w ten sam sposób. Poniżej zamieszczam fragment z książki „Imperium Sodomy”

„Filmik przedstawiający akcję policji w Nashville miał na YouTubie po kilku godzinach ponad 4 miliony odsłon. Nic dziwnego. Mimo że funkcjonariusze ostrzegali, że są tam drastyczne zdjęcia, ludzie chcieli je oglądać. Od dawna żadna inna zbrodnia nie wstrząsnęła tak bardzo Amerykanami. Przypomnę, że do tragedii doszło na terenie prywatnej szkoły chrześcijańskiej w stanie Tennessee. Kilka dni temu do gmachu placówki wtargnęła jej była uczennica, 28-letnia Audrey Hale i otworzyła ogień do bezbronnych dzieci oraz personelu. Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet.