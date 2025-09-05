Siemoniak: Białoruś odczuje skutki. Chodzi o zatrzymanie polskiego zakonnika

– Białoruś odczuje skutki swoich działań – powiedział Siemoniak, pytany o sprawę zatrzymania obywatela Polski. – Nie mamy wątpliwości, że to propaganda i prowokacja. To osoba, która nie była pierwszy raz na Białorusi, więc sądzę, że jest ona ofiarą białoruskiej gry. To fatalne, bo prowadzi do dalszego pogarszania stosunków polsko-białoruskich – podkreślił minister.

"Współpraca z Białorusią jest bardzo trudna"

Siemoniak poinformował, że polskie służby konsularne aktywnie działają w tej sprawie. – Służby konsularne prowadzą rozmowy z władzami białoruskimi. Była rozmowa polskiego chargé d’affaires z przedstawicielami Mińska. Każdy Polak na świecie, który znajdzie się w kłopotach, jest otoczony opieką – dodał. Minister przyznał jednak, że współpraca z Białorusią w takich sytuacjach jest bardzo trudna: – To jest prowokacja i propaganda. Nie ma tu żadnej wątpliwości – zaznaczył Siemoniak.

Minister zapowiedział również na antenie Polsat News, że Polska przygotowuje odpowiedź wobec Mińska. – Zawsze są środki odwetowe. Pracujemy nad tym z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wczoraj kontaktowaliśmy się w tej sprawie. W ciągu najbliższych dni będzie nasza odpowiedź. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale różne narzędzia mamy i na pewno Białoruś odczuje skutki swoich działań – mówił.

Duchowny oskarżony o szpiegostwo

W czwartek białoruska telewizja państwowa poinformowała o zatrzymaniu przez KGB obywatela Polski, podejrzanego o szpiegostwo. Przekazano, że mężczyzna miał przy sobie wykradzione, tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad-2025. Do aresztowania miało dojść w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Według wersji przedstawionej przez białoruskie media, Polak skontaktował się z obywatelem Białorusi za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaoferował mu współpracę dla polskich służb specjalnych.

Białorusin miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie za zbieranie informacji niejawnych, w tym o obiektach wojskowych. Aresztowanie miało nastąpić bezpośrednio po przekazaniu tajnych dokumentów. Przeciwko Polakowi wszczęto postępowanie karne. Grozi mu od siedmiu do 15 lat pozbawienia wolności.

