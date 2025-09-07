Krótka ławka Tuska
  • Jan FiedorczukAutor:Jan Fiedorczuk

Krótka ławka Tuska

Premier Donald Tusk i minister zdrowia Izabela Leszczyna
Premier Donald Tusk i minister zdrowia Izabela Leszczyna Źródło: PAP / Marcin Obara
Kadry decydują o wszystkim – mawiał towarzysz Stalin. Co jednak robić, gdy to właśnie kadr brakuje?

Przed takim dylematem stanął Donald Tusk. Nawet gdyby premier chciał rządzić, to nie ma kim. Konsekwencje tych braków są dla stanu państwa dramatyczne

Minister Domański może nie wiedzieć, co się dzieje” – mówił jakiś czas temu Ryszard Petru, opisując chaos w resorcie finansów. Poseł Polski 2050 odniósł się w ten sposób do obstrukcji, która zapanowała w resorcie względem wszelkich rozwiązań mających na celu ograniczenie biurokracji. Swą wypowiedzią Petru nie tylko wbił szpilę ministrowi, lecz także wydaje się, że zarazem dotknął strukturalnego problemu, który faktycznie trawi ministerstwo, a szerzej – również cały obóz władzy. Sam Andrzej Domański wydaje się jednym z bardziej kompetentnych ministrów i nawet od osób nieprzychylnych KO można usłyszeć o nim całkiem pochlebne opinie. Nie zmienia to faktu, że szef resortu nieważne, jakby był kompetentny, musi być otoczony równie kompetentnym sztabem.

