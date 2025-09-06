"Biedroń, ty k***o je***a”. Kazik nie wytrzymał, opublikował piosenkę

Robert Biedroń skomentował zdjęcie prezydentów Polski i USA, na którym przyglądali się przelotowi myśliwców F-16 prze wizytą Nawrockiego w Białym Domu. Wydarzenie było hołdem Amerykanów dla zmarłego niedawno w katastrofie lotniczej polskiego pilota majora Macieja Krakowiana.

Tymczasem polityk Lewicy komentując zdjęcie napisał: "«Szon patrol» na posterunku", nawiązując do "patroli" młodych ludzi, którzy wytykają nastolatkom niestosowny ubiór. Wpis wywołał szok i oburzenie. Pod adresem Biedronia posypały się mocne komentarze, pod którym wpływem europoseł usunął wpis. W czwartek polityk zamieścił post z przeprosinami.

Kazik publikuje wideo. "Będziesz wisiał"

Do szokującego zachowania europosła odniósł się Kazik Staszewski. Artysta opublikował nagranie, w którym wykonał piosenką poświęconą Biedroniowi.

– Po niezwykłym akcie ohydy, obrzydzenia i szamba muszę przypomnieć jednak taką starą piosenkę, jednego, ongiś popularnego, piosenkarza – powiedział na Staszewski. Następnie wykonał piosenkę:

Będziesz wisiał Biedroń, ty k***o je***a

Za to, że naszych pilotów obrażasz

Będziesz wisiał Biedroń, za to co zrobiłeś,

Że naszego majora obraziłeś

Śmierć polskiego pilota

Do tragedii doszło w czwartek 28 sierpnia późnym popołudniem. Jak podała "Gazeta Wyborcza", około godz. 19:30 rozbił się wielozadaniowy samolot F-16. Polski myśliwiec uderzył w pas startowy. Pilot, major Maciej Krakowian ps. "Slab" nie przeżył.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w piątek w Radomiu, że zostało wszczęte formalnie śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota. Sprawę prowadzi 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Ponadto w piątek odnaleziono czarną skrzynkę samolotu.

W sobotę prokuratura zakończyła się czynności oględzin pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miał 37 lat. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

