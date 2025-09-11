Na kogo wypadnie, na tego "bęc"! A na kogo wypadnie?

Nie wiadomo więc, na kogo (i kiedy) w Polsce wypadnie to, co całkiem niedawno wypadło na rząd rządzący dziś Rumunią, czyli konieczność ogłoszenia krachu rumuńskiej wersji polityki rozdawnictwa. Polityki prowadzonej tam przez lata – podobnie jak w Polsce za rządów PiS i obecnych rządów Platformy – w imię zasady „pieniądze na wszystko zawsze muszą się znaleźć”, czasami zastępowanej lub uzupełnianej zasadą „wystarczy nie kraść, a pieniędzy na wszystko zawsze wystarczy” – a wszystko w imię kluczowej dewizy mówiącej o „przyrodzonym prawie każdego narodu do konsumowania owoców wzrostu gospodarczego”.