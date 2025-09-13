Nawrocki: Jadę do Berlina. Nic się nie przedawniło

– Myślę, że po tym pierwszym miesiącu macie Państwo przekonanie, że bardzo pracowity Prezydent przyszedł do Pałacu Prezydenckiego; nie oszczędzam się, każdego dnia ciężko pracuję – mówił Prezydent, wskazują na inicjatywy ustawodawcze, które zgłaszał w ostatnim czasie.

Nawrocki połączył się on–line z uczestnikami odbywającego się w Sulejowie XI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej".

Jak dodał, w przyszłym tygodniu uda się do Niemiec, aby podnieść sprawę reparacji.

– Mam świadomość, że w wielu kwestiach, jesteśmy z państwem niemieckim partnerami – ekonomicznymi, handlowymi, jesteśmy razem w NATO, UE, mamy wspólną granicę. Ale nic się nie przedawniło i mamy rzeczy, które musimy rozwiązać dla pewnej klarowności naszej wzajemnej relacji i wspólnej przyszłości – mówił prezydent.

Nawrocki upomina się o reparacje

1 września, podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki mocno podkreślił, że kwestia reparacji wojennych ze strony Niemiec nie została zamknięta. Zadeklarował, że będzie domagał się od rządu w Berlinie wypłaty należnego Polsce odszkodowania.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam – powiedział Nawrocki i zaapelował o wsparcie rządu w tej sprawie. – Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje sprawiedliwości, prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego – dodał.

Podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, do którego dojdzie 16 września w Berlinie, prezydent Nawrocki ma podnieść ten temat.

