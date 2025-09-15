Trump uderza w NATO: Nie robią tego, co do nich należy

Prezydent Donald Trump spotkał się z dziennikarzami przed powrotem do Białego Domu z weekendowego pobytu w swojej posiadłości w New Jersey. Wrócił temat międzynarodowej sytuacji bezpieczeństwa, w związku z wdarciem się dronów w polską przestrzeń powietrzną. Przywódca USA gorzko ocenił to, jak zachowuje się NATO. – Oni nie robią tego, co do nich należy. NATO musi się wziąć w garść, Europa musi się wziąć w garść. Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji – powiedział polityk.

– Nie można więc oczekiwać, że będziemy jedynymi, którzy, no wiesz, robią to na całego. Ale Europa kupuje ropę od Rosji. Nie chcę, żeby kupowali ropę, a sankcje, które nakładają, nie są wystarczająco surowe. Jestem gotów nałożyć sankcje, ale oni będą musieli zaostrzyć swoje sankcje, proporcjonalnie do tego, co robię – dodał Trump. Niedawno prezydent USA ogłosił, że domaga się, aby Europa całkowicie zakończyła import ropy z Rosji. Dopiero wtedy USA zaostrzą politykę wobec Kremla.

Trump chce, aby Europa odcięła się do surowców z Rosji

Prezydent USA powiedział, że dostał już odpowiedzi na swój sobotni list do państw NATO, w którym zażądał zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy naftowej, . Trump ocenił, że państwa NATO spełnią jego żądanie i że "wiedzą, że ma rację". Doprecyzował, że chodzi mu też o zakupy rosyjskiego gazu, a także rosyjskiej ropy reeksportowanej przez państwa trzecie.

Pytany przez media o impas w rozmowach pokojowych między Rosją i Ukrainą, widoczny m.in. w braku perspektywy na spotkanie Putin-Zełenski, Trump stwierdził, że ci przywódcy za bardzo się nienawidzą i że będzie konieczna jego mediacja. – Będą rozmowy; nieważne, czy nazwiemy to szczytem, czy spędem, ale prawdopodobnie będę musiał ich zebrać – oni tak bardzo się nienawidzą, że prawie nie mogą ze sobą rozmawiać – mówił Trump. Przywódca USA oceniła, że do takiego spotkania dojdzie "wkrótce".

