Polityk koalicji się wygadał: Drony od dawna do nas wlatują

Portal Wprost opisuje, że rosyjskie drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, nie zrobiły wrażenia na niektórych posłach. Jeden z polityków rządzącej koalicji przyznaje, że już wcześniej dochodziło do takich incydentów.

– Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej i ci, na których zrobiło to wrażenie, zapomnieli jaki jest status tego regionu. Podpalają nas, zakłócają sygnały, a drony od dawna do nas wlatują, tylko pojedyncze – mówi rozmówca portalu.

Jeden z polityków koalicji uważa, że cała sytuacje będzie miała pozytywny rezultat. – Dostaniemy od Unii Europejskiej znacznie więcej pieniędzy na umocnienie flanki wschodniej. A co najważniejsze, powstanie w ramach NATO nowa struktura do monitorowania wschodniej granicy. To jest realny wkład w ulepszenie całego systemu – uważa.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. „Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli” – dodało dowództwo. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

W piątek Marcin Przydacz poinformował, że według informacji Kancelarii Prezydenta RP polską granicę przekroczyło 21 dronów.

"Celowy krok Rosji"

– Nie wierzymy, że to był błąd. Oczywiście, setki dronów leciały w kierunku Ukrainy, a wiele z nich już uderzyło w cel na Ukrainie lub zostało wyeliminowanych przez ukraińskie siły powietrzne. Ale tych 21 dronów nie znalazło się w Polsce przez pomyłkę. To był celowy krok Rosji i jesteśmy tego w 100 proc. pewni – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Marcin Przydacz poinformował też, że stwierdził, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi wszystkie szczegóły na temat tego zdarzenia.

