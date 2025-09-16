CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Polacy nie tylko histeryzują ze strachu przed Rosją, ale i kradną rosyjskie piosenki patriotyczne, przerabiając na swoje – twierdzi rosyjski propagandysta z agencji Regnum. O ile narracja o histerii ma związek z rzeczywistością, o tyle „kradzież piosenki” to ordynarny i groteskowy fejk.
Aleksandr Marlinski kpi z polskiego strachu przed Rosją. Jego zdaniem, z jednej strony panicznie boimy się ataku Moskwy, zbroimy się na potęgę, wydając znaczną część budżetu na armię, w rzeczywistości jednak nie jesteśmy gotowi do wojny. I sami przyznajemy się do tego, odpowiadając na pytania socjologów, przeprowadzających sondaże (to akurat fakt, którego niestety nie można zrzucić na karb manipulacji rosyjskiego propagandysty).
