Były poseł: Tego Kaczyński obawia się bardziej iż rządów Tuska

Nie przestaje iskrzyć na linii Konfederacja – Prawo i Sprawiedliwość. W ostatnim czasie posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego zaatakowali Sławomira Mentzena za jego głosowanie w sprawie penalizacji banderyzmu. On zaś odpowiedział im również nie gryząc się w język. Sam lider PiS coraz bardziej stanowczo wypowiada się na temat Konfederacji, a przede wszystkim Nowej Nadziei. W ostatnim czasie oświadczył wprost: "Z takim Mentzenem żadnej koalicji być nie może. W koalicji musi być jakiś element wspólnych poglądów".

PiS kontra Konfederacja. Winnicki: To byłoby katastrofalne dla Polski

W ocenie byłego posła Konfederacji Roberta Winnickiego, wymiana ciosów między Kaczyńskim a Mentzenem jest dowodem na to, że obaj doskonale zdają sobie sprawę ze swojej sytuacji oraz swoich celów.

–Celem Jarosława Kaczyńskiego jest zepchnąć Konfederację do narożnika, żeby znowu rządzić samodzielnie, co w mojej opinii byłoby katastrofalne dla Polski. Natomiast celem Sławomira Mentzena jest to, żeby Konfederacja zachowała podmiotowość. To znaczy, żeby nie dała się zadusić w żelaznym uścisku tzw. jedności prawicy – stwierdził w rozmowie z "Faktem" Winnicki. Wyjaśnił, że taki właśnie "uścisk" Kaczyński zastosował wobec Andrzeja Leppera i Romana Giertycha, a potem wobec Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. – I to prowadzi do tego, że w przypadku zawarcia koalicji, koalicjant PiS jest pozbawiony samodzielności – dodał, podkreślając że Konfederacja nie chce zostać sprowadzona do roli przystawki, która nic nie może. Jest to więc, jak zaznaczył, walka o niezależność Konfederacji.

Winnicki: Kaczyński boi się konkurencji na prawicy

Z kolei, mówił dalej Winnicki, ze strony Jarosława Kaczyńskiego jest obawa, że część prawicowych wyborców uzna Konfederację za lepszą opcję od jego ugrupowania.

Były poseł ocenił, iż prezes PiS sprawia wrażenie, że bardziej niż rządów Donalda Tuska obawia się konkurencji na prawicy.

Czytaj też:

Spełnia się koszmar Kaczyńskiego? "Nakazał atak"

Czytaj też:

Mentzen publikuje nagranie z Kaczyńskim. "Wznosił banderowskie okrzyki"

Czytaj też:

Błędne rachuby Jarosława Kaczyńskiego