Mentzen publikuje nagranie z Kaczyńskim. "Wznosił banderowskie okrzyki"

Na nagraniu widać, jak Kaczyński wznosi okrzyk "Sława Ukrainie", co wywołuje ożywione reakcje zebranych. Tymczasem hasło było w 1941 roku ustanowione oficjalnym pozdrowieniem OUN, a obecnie służy jako oficjalne pozdrowienie obowiązujące w ukraińskim wojsku i policji.

– Pisowcy robią z siebie teraz wielkich przeciwników Bandery i Ukrainy, ale to przecież Kaczyński wznosił banderowskie okrzyki. Błaszczak składał kwiaty pod flagą UPA. I to oni powtarzali, że są sługami narodu ukraińskiego. I rzeczywiście byli. Wpuścili do Polski miliony Ukraińców. Dali im 800 plus, wszystkie możliwe socjale. Mieli dostęp do ochrony zdrowia, nawet nie płacąc składek na ubezpieczenie zdrowotne, kiedy Polacy musieli płacić składki – wyliczał.

Polityk Konfederacji podkreśla, że Ukraińcy dostawali dopłaty do zakupu mieszkania w Polsce, a rząd PiS "rozbroił swoją armię po to, żeby wysłać wszystko Ukrainie".

– A teraz wszystkiego się wypierają i twierdzą, że oni będą prowadzili asertywną politykę z Ukrainą i będą nazywali banderyzm złem. A ile razy zwróciliście Ukrainie uwagę, że powinni zakończyć kult bandery? Ile razy próbowaliście ich do tego zmusić? Ile razy naciskaliście na Ukrainę, żeby przestali robić takie rzeczy? – dopytywał.

Konflikt między PiS a Konfederacją

Spięcia między PiS a Konfederacją zaczęły się po tym, jak pod koniec lipca prezes PiS zaproponował Konfederacji podpisanie tzw. Deklaracji Polskiej, lider Nowej Nadziej Sławomir Mentzen, nazwał go "politycznym gangsterem". Niektórzy politycy PiS, po tych słowach polityka Konfederacji, odwołali swój udział w wydarzeniu "Piwo z Mentzenem".

Następnie Jarosław Kaczyński zaczął krytykować Konfederację podczas swoich spotkań z wyborcami. Później Piotr Muller nazwał Sławomira Mentzena "młodym Balcerowiczem". Jarosław Kaczyński pytany o słowa europosła PiS, powiedział na późniejszej konferencji prasowej, że oceniłby to "może jeszcze ostrzej".

