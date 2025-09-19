"Ludzie się obudzili". Tyle pieniędzy potrzebuje PiS

W ubiegły piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował do wyborców PiS o wpłaty. – Prosimy naszych zwolenników o wsparcie finansowe, o wpłaty. Każda kwota się liczy. Tu chodzi o naszą przyszłość – powiedział na konferencji prasowej.

"Super Express" informuje, że po apelu Jarosława Kaczyńskiego na konto PiS wpływa Kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego dnia.

PiS potrzebuje 10-15 mln zł rocznie

– Żebyśmy mogli dobrze funkcjonować, to potrzebujemy 10-15 mln zł na rok. W tym roku może uda się uzyskać jeszcze około 3 mln zł – powiedział gazecie Henryk Kowalczyk, skarbnik PiS.

Podkreślił, że "po ostatnim apelu, który wystosowaliśmy do wyborców razem z panem prezesem, wpłaty wzrosły". – Ludzie się obudzili. To, co nam minister finansów Andrzej Domański nielegalnie zabrał, w jakiejś małej części zrekompensują wpłaty – dodał.

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS

W sierpniu 2024 roku PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 roku, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. Skutek tej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł.

Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł. PiS zaskarżył decyzję PKW do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczanej I Spraw Publicznych rozpatrzyła ją 11 grudnia 2024 roku na korzyść PiS.

Wówczas minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały, gdyż – jak ocenił – była ona "wewnętrznie sprzeczna". Andrzej Domański nie wypłaca pieniędzy partii Jarosława Kaczyńskiego.

