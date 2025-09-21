"90 groszy wstydu". Szef "Solidarności" skrytykował rząd

W niedzielę odbywa się 43. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Głos zabrał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który ocenił, że "dzisiaj sytuacja w naszym kraju zmierza w bardzo złym kierunku".

– Brak nam drugiej strony do rozmów, a problemów jest mnóstwo. Coraz gorsza sytuacja w zakładach pracy, zwolnienia grupowe, likwidacja całych zakładów pracy, która spowodowana jest tym, z czym związek zawodowy „Solidarność” od wielu lat walczy, czyli ze zgniłym Zielonym Ładem, który niszczy polską gospodarkę i niszczy polskie rodziny. Dlatego chcemy prowadzić dialog i rozmawiać, ale po drugiej strony jest głucha cisza – powiedział.

Piotr Duda podkreślił, że przypomina mu to "najgorsze lata 2008-2015", gdy władzę, tak jak i obecnie, sprawował rząd Donalda Tuska. – Dialog społeczny to podstawa funkcjonowania demokratycznego państwa i tego dialogu z tego miejsca się domagamy – apelował.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa. Duda krytykuje rząd

Nawiązał do przyszłorocznych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej, które ustalił na poziomie 3 proc. – To jest tylko dodatek inflacyjny, bo to nie ma nic wspólnego z podwyżką – ocenił.

Piotr Duda skrytykował też inną decyzję rządu – wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4806 zł i najniższej stawki godzinowej za pracę do 31,40 zł w 2026 roku. Oznacza to, że płaca minimalna w 2026 roku wzrośnie o 140 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa o 90 gr brutto.

– To jest wstyd dla tego rządu, bo stawka godzinowa w przyszłym roku wzrośnie o 90 groszy. To jest 90 groszy wstydu dla tego rządu. Dlatego domagamy się dialogu i rozmów na forum Rady Dialogu Społecznego, która w tym roku też ma swój jubileusz 10-lecia. Od prawie półtora roku zapraszamy na posiedzenie RDS premiera polskiego rządu i nie doczekaliśmy się spotkania. Odbyły się dwa spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, kolejne będzie w październiku z prezydentem Karolem Nawrockim, ale premier nie chce prowadzić dialogu i spotykać się ze stroną społeczną – mówił przewodniczący NSZZ "Solidarność".

