Braun ostro o Karolu Nawrockim: Po co panu występować w charakterze żyranta?

Polityk Konfederacji Korony Polskiej zarzucił obu brak troski o polską suwerenność i udział w "propagandowym spektaklu wojennym".

"Po co ta gadka szmatka o tym, że świetnie wam się współpracuje?"

Poseł zaczął od krytyki prezydenta Karola Nawrockiego i jego relacji z Donaldem Tuskiem – Po co ci, prezydencie najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Nawrocki, którego także i państwo wprowadziliście do tego pałacu, także i wyborcy Konfederacji Korony Polskiej i sympatycy mojej kandydatury? – pytał Braun na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu.

Zdaniem polityka Konfederacji, głowa państwa niepotrzebnie legitymizuje działania rządu Donalda Tuska: – Po co to panu, panie prezydencie, występować w charakterze żyranta poczynań rządu Donalda Tuska? Po co ta gadka szmatka o tym, że świetnie wam się współpracuje? – pytał retorycznie. Braun jednocześnie zasugerował, że prezydent mógł być wprowadzany w błąd w sprawie incydentów z, jak to nazwał, "nieautoryzowanymi obiektami latającymi nad Polską". – Widać było z jego pierwotnych, oględnych wypowiedzi, że jest co najmniej niedoinformowany w tej sprawie i nie przesądzał o tym, jakiego pochodzenia były te obiekty – stwierdził.

"Międzynarodowa szajka podżegaczy i prowokatorów"

Najostrzejsze słowa padły jednak pod adresem szefa rządu. – Donald Tusk z całą pewnością należy do tej zorganizowanej grupy przestępczej, tej międzynarodowej szajki podżegaczy, prowokatorów, którzy w ubiegłym tygodniu poprzez spektakl propagandowy "wojna dronowa" usiłowali uzyskać przyzwolenie narodu polskiego na bezpośrednie zaangażowanie w wojnę, na wysyłkę polskiego żołnierza za granicę – grzmiał poseł Konfederacji.

Grzegorz Braun odniósł się w swojej wypowiedzi do wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 września w polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło wówczas do zmasowanego ataku rosyjskich dronów. Oficjalnie poinformowano o 19 obiektach, które miały przekroczyć polską granicę. Z informacji przekazywanych od soboty przez służby oraz media wynika jednak, że mogło być ich więcej.

