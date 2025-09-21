Pilny komunikat MSWiA. Znaleziono szczątki aż czterech obiektów

Informacje o odnalezieniu szczątków spływały do służb od soboty. 20 września mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego powiadomił o znalezionych szczątkach nieustalonego obiektu powietrznego. Kolejne zgłoszenia wpłynęły dziś od mieszkańców powiatów białobrzeskiego, siedleckiego i zamojskiego.

MSWiA informuje, że policja we współpracy ze Strażą Pożarną zabezpieczyła te miejsca i podjęła działania we współpracy z Żandarmerią Wojskową i prokuraturami. Obiekty mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

W toku postępowań Państwowa Straż Pożarna bada niektóre obiekty pod kątem obecności materiałów chemicznych lub radiologicznych, aby prokuratorzy mieli pewność, że można bezpiecznie przystępować do działań – podano w komunikacie.

Korsze, Biała Góra, Wodynie i Sulmice. Tam odnaleziono szczątki

W sobotę 20 września 2025 r. o godz. 14:00 w gm. Korsze w powiecie kętrzyńskim, na polu około 50 metrów od zabudowań, właściciel terenu powiadomił służby o znalezieniu nieustalonego obiektu powietrznego. Policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Strażacy zabezpieczyli teren działań. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia.

W niedzielę 21 września br. po godz. 9:00 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki nieustalonego obiektu powietrznego. Miejsce znaleziska jest oddalone od najbliższych zabudowań w m. Biała Góra o około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

W niedzielę 21 września br. około godz. 9 w m. Wodynie w powiecie siedleckim w lesie, około 1 km od zabudowań, mieszkańcy odkryli części nieustalonego obiektu powietrznego. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Działania zabezpieczające wsparli strażacy. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

W niedzielę 21 września br. około godz. 10.00 w m. Sulmice, gm. Skierbieszów w powiecie zamojskim, mieszkaniec zgłosił służbom leżący na ziemi nieustalony obiekt powietrzny. Znalezisko znajdowało się w terenie leśnym, w odległości około 1,5 km od najbliższych zabudowań. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

