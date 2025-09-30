"Łomot na oczach całej Polski". Stanowski ostro podsumował PO

Na refleksję dotycząca rządów Platformy Obywatelskiej Krzysztof Stanowski pokusił się w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Stanowski o przesłuchaniu Ziobry. "Pani Sroka tego nie wie"

Dziennikarz zamieścił swój komentarz w czasie przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

"Bardzo prawdopodobne, że za dwa lata będzie powstawać wiele mądrych analiz, dlaczego w Polsce doszło do zmiany władzy i co Platforma zrobiła nie tak" – napisał na platformie X.

Według Stanowskiego, jest to jeden z tych dni, gdy władza wymyka się z rąk. "Nie możesz na pierwszoligowego zawodnika wystawiać trzecioligowców i liczyć, że jakoś dadzą radę. Nie możesz doprowadzić do sytuacji, że dostajesz łomot na własnym boisku, na oczach całej Polski, bo wystawiłeś rezerwy" – podsumował.

Szef Kanału Zero porównał w ten sposób poziom członków sejmowej komisji do poziomu byłego ministra sprawiedliwości.

"Stano i ty myślisz, że pani Sroka wie, że dostaje łomot?" – zapytał dziennikarza jeden z internautów, dodając iż jemu wydaje się, że jest ona "przekonana, że wygrywa o dwie długości".

"Pani Sroka tego nie wie, nawet tego od niej nie oczekuję. Ale rany, ktoś jest na szczycie tego państwa i powinien to widzieć" – odparł dziennikarz.

Ziobro doprowadzony na przesłuchanie

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, złożył w poniedziałek zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Na posiedzenie został doprowadzony przez policję. W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ponownym zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej.

