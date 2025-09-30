Trump może szybko przekonać Putina do pokoju. Ekspert wyjaśnił, co należy zrobić

Od początku roku amerykański przywódca rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem co najmniej siedem razy, pięciokrotnie wysyłał swojego specjalnego przedstawiciela Steve'a Witkoffa do Moskwy na spotkania, a nawet zorganizował szczyt na Alasce, gdzie rozmawiał z rosyjskim przywódcą. Nie zmieniło to jednak stanowiska Kremla w sprawie wojny na Ukrainie.

Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w zeszłym tygodniu Trump dał upust swojej irytacji, stwierdzając, że Rosja jest "papierowym tygrysem”, a Ukraina jest zdolna do odzyskania wszystkich terytoriów. Pozostaje pytanie, czy Trump jest gotowy poprzeć te niezwykle ostre słowa realnymi działaniami.

Amerykański przywódca wielokrotnie groził Rosji sankcjami, ale "groźby te okazały się bezpodstawne”. Terminy mijały bez konsekwencji, a Putin umiejętnie rzucał Trumpowi "kość” wystarczająco atrakcyjną, by uniknąć kary.

Moskwa oczywiście zauważyła, że amerykański przywódca za wszelką cenę unika realnej presji. To właśnie słabość, którą Kreml gardzi, ale umiejętnie wykorzystuje. Pytanie tylko, czy nowy "jastrzębi” nastrój Trumpa nie pozostanie jedynie pustym frazesem.

Putin ze swojej strony nie jest zainteresowany rozejmem. Jest przekonany, że jego wojska powoli, ale systematycznie osłabiają obronę Ukrainy i że poparcie Kijowa na Zachodzie w końcu osłabnie. Wierzy, że Rosja ostatecznie osiągnie swoje cele na polu bitwy, pomimo ogromnych strat w ludziach i sprzęcie. A jeśli porozumienie ma zostać zawarte, im dłużej będzie je przeciągał, tym korzystniejsze będą jego warunki.

Wesslau uważa, że jeśli Trump naprawdę chce zawieszenia broni, musi w końcu "dokręcić śrubę” Rosji, zmieniając kalkulacje w Moskwie. Putin musi zrozumieć, że bardziej opłaca mu się zgodzić na zawieszenie broni niż kontynuować wojnę. A to właśnie poprzez eskalację Trump może osiągnąć deeskalację, uważa ekspert.

Co może zrobić Zachód?

Zachód może to osiągnąć poprzez nałożenie surowych sankcji – głównie sankcji wtórnych – na rosyjski eksport energii i "flotę cieni", a także poprzez konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości 300 miliardów euro.

Ponadto, pomoc wojskowa dla Ukrainy musi zostać zwiększona zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Kraj ten potrzebuje środków do ataku w głąb terytorium Rosji oraz oficjalnego pozwolenia na ich użycie przeciwko celom wojskowym.

Następnie, opierając się na już wykonanej pracy nad gwarancjami bezpieczeństwa, Europa i Stany Zjednoczone powinny wspólnie podjąć inicjatywę strategiczną i wysłać misję patrolu powietrznego na zachodnią Ukrainę – jeszcze przed zawieszeniem broni.

