"Wierzysz, że to twoja wojna". Orban zwrócił się do Tuska

W czwartek Tusk zwrócił się do Orbana w mediach społecznościowych. "Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. To oni zadecydowali, że żyjemy w czasie wojny. A w takich czasach jedyne pytanie brzmi, po czyjej stronie stoisz" – napisał polski premier na portalu X.

W odpowiedzi Orban wskazał, że w stanie wojny znajdują się obecnie Ukraina i Rosja, a nie Węgry. "Rozumiem, że zdecydowanie stoicie po stronie Ukrainy. Proszę, zrozumcie, że my zdecydowanie stoimy po stronie Węgier. Twoje pytanie brzmi: kto wygra wojnę rosyjsko-ukraińską. Moje pytanie brzmi: jak możemy zakończyć wojnę, uratować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i zapewnić bezpieczeństwo Węgrom. Dążysz do wygrania wojny, którą uważasz za swoją. Chcę dopilnować, żeby pokój zwyciężył" – napisał węgierski premier.

Orban zdradza kulisy szczytu

W środę w Kopenhadze zaczął się szczyt przywódców Unii Europejskiej, na którym Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Szefowie państw i rządów UE dyskutują o wspólnej obronności oraz wsparciu Ukrainy.

Obecny w stolicy Danii premier Węgier Viktor Orban napisał w czwartek na portalu X, że "sytuacja jest poważna". Według niego "na stole leżą propozycje jawnie prowojenne". "Chcą przekazać Ukrainie fundusze UE. Próbują przyspieszyć akcesję Ukrainy wszelkimi możliwymi sztuczkami prawnymi. Chcą sfinansować dostawy broni" – czytamy we wpisie.

Zdaniem Orbana wszystkie składane propozycje jasno pokazują, że w Brukseli "chcą wojny". "Będę stanowczo bronił stanowiska Węgier, ale ten szczyt dowodzi również, że nadchodzące miesiące będą naznaczone groźbą wojny. Będziemy potrzebować wsparcia całej naszej wspólnoty politycznej i każdego Węgra, który pragnie pokoju" – stwierdził.

Z kolei premier Donald Tusk przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że na szczycie w Kopenhadze dyskutowano o tym, jak finansować sprzęt wojskowy z USA dla Ukrainy, a także, jak wesprzeć Ukrainę po zmianie stanowiska prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Kijowa.

