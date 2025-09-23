Trump zmienił zdanie o Ukrainie? Zaskakujący wpis prezydenta USA

"Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji oraz pełnym zrozumieniu jej, a także po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Trump mówił o wojnie na Ukrainie na forum ONZ

Wcześniej Donald Trump wygłosił przemówienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie mówił o wojnie na Ukrainie. – Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które – jak sądzę – bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi – stwierdził.

Zaznaczył, że "aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki".

Amerykański przywódca przekazał, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły. – Europejczycy byli tym zawstydzeni – dodał.

Donald Trump spotkał się później m.in. z Ursulą von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że prezydent USA ma rację, jeśli chodzi o zaprzestanie importu rosyjskiej ropy przez Europę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała pracę nad osiągnięciem tego do końca bieżącego roku. – Donald Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym – powiedziała.

