Głosować może blisko 30 milionów Polaków, głosuje 21. Dziś więc „sprawa 20 milionów” oznaczałaby przynajmniej złagodzenie dzielących nas konfliktów i sprowadzenie postaw anarodowych do rzędu choćby licznej, ale jednak – osobliwości.

Oczywiście są różnice między sytuacją z lat 80. XIX w. i współczesną. Sprawa niepodległości ma oczywiście szersze poparcie. I dziś od upowszechnienia sprawy polskiej zależy nie tyle odzyskanie, ile umocnienie i zrealizowanie potencjału niepodległości.