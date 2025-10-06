Orban o "rozpadzie UE". "Będzie tylko przejściowym rozdziałem"

Viktor Orban uważa, że jeśli Unia Europejska nie zostanie "radykalnie przekształcona" w ciągu roku lub dwóch lat, to "proces rozpadu może okazać się nieodwracalny". – Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców wiodących państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu – powiedział w rozmowie z portalem EconomX.

– Węgry nie planują przyjmować euro, ponieważ Unia Europejska rozpada się i nie powinniśmy wiązać swojego losu z tym blokiem jeszcze bardziej – stwierdził szef węgierskiego rządu. Podkreślił, że przyjmowanie euro nie ma sensu.

Podatki i wiek emerytalny na Węgrzech

Orban zapowiedział również, że nie planuje podwyżek podatków i jest zwolennikiem utrzymywania ich na możliwie najniższym poziomie. Jego zdaniem obecna stopa procentowa Narodowego Banku Węgier, która wynosi 6,5 proc., jest "wyższa niż mogłaby być", a obniżki stóp procentowych będą następować "znacznie wolniej, niż byśmy chcieli", ponieważ szef węgierskiego banku centralnego Mihaly Varga jest "człowiekiem ostrożnym".

Premier Węgier przekonywał także, że nie ma planów zmiany systemu emerytalnego, a każda "radykalna" reforma "mogłaby zrujnować życie znacznej części" społeczeństwa. Wiek emerytalny na Węgrzech to 65 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Orban nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej

W piątek Orban wyraził sprzeciw wobec udzielenia Ukrainie długoterminowej pomocy wojskowej i finansowej przez UE, nazywając to "iluzją" opartą na "fałszywych założeniach" na temat załamania gospodarczego Rosji.

Orban oświadczył, że Węgry będą sprzeciwiać się przystąpieniu Ukrainy do UE. Według niego przyjęcie Kijowa wciągnęłoby Wspólnotę Europejską w wojnę z Rosją. – Ukraina to kraj o bardzo trudnym losie. Dlaczego mielibyśmy dzielić ten trudny los? – pytał.

