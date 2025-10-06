PO "czeka na porażkę". "Atmosfera, jak przed wyborami w 2015 roku"

Tygodnik "Wprost" informuje nieoficjalnie, że "działacze Platformy Obywatelskiej czekają na porażkę wyborczą w 2027 roku". Jak czytamy "atmosfera panuje tam taka, jak przed wyborami w 2015 roku, kiedy to PO oddała władzę".

Jeden z rozmówców tygodnika związany z koalicją rządzącą twierdzi, że Platforma Obywatelska "jest partią, której rozkład Donald zaakceptował wiele lat temu".

"Jeszcze przed klęską 2015 roku. Już wtedy ludzie troszczyli się wyłącznie o swoje sprawy, bo Tusk i tak ich nie słuchał. Ten mechanizm pogłębił się w czasach, gdy partia była w opozycji, choć nigdy nie znalazła się w takiej kiepskiej sytuacji, jak PiS. PO zawsze miała przynajmniej władzę w samorządach wielkich miast, a PiS jak traciło rząd, to traciło wszystko" – dodaje informator "Wprost".

Zaznacza jednak, że powrót Donalda Tuska do Polski powstrzymał rozkład partii. "Donald powiedział: »macie się wziąć do pracy«. Ale ponieważ nadal jest otoczony kamarylą, a reszta działaczy nie ma na nic wpływu, to znowu każdy wrócił do dbania wyłącznie o własny interes" – czytamy.

Fatalne oceny rządu

Według ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o 2,3 pkt proc.

Z kolei z ostatniego sondażu IBRiS dla portalu Onet wynika, że 53,3 proc. badanych negatywnie oceniło dotychczasową działalność premiera Donalda Tuska.

Zgodnie z badaniem CBOS we wrześniu 29 proc. badanych popiera rząd, a 46 proc. go nie popiera. To pierwszy raz, gdy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc. 32 proc. badanych jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Przeciwnego zdania jest 55 proc., a 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

