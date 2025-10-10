Korwin-Mikke ze szpitala dla "Do Rzeczy": Amerykanie są moimi sojusznikami

Pierwiastek żeński i męski. Pierwiastek wodnisty, spokojny i pierwiastek energiczny, płomienny, prawda? I widzę, jak one z sobą walczą. Nie patrzę na to, jak walczą narody tylko na to, który pierwiastek rządzi, którym narodem. I w tej chwili rządzi wszędzie Yin, czyli spokój, bezpieczeństwo. A nasza cywilizacja się rozwijała dzięki energii Yang. Dzięki temu pierwiastkowi męskiemu, który płonął i palił wszystko przed sobą i rozwijał się. Teraz popatrzmy na walkę tych idei.