Poseł PiS wymienia błędy swej partii: Nie wszystkie reformy były udane

– Niektórzy mówią "analiza wsteczna zawsze skuteczna", tzn. pewne wady czy zasadnicze wady różnych rozwiązań widzimy po jakimś czasie – mówił poseł w programie Radia Zet.

Polityk cofnął się do 2015 roku, gdy przeprowadzono pierwsze zmiany dotyczące obsady Trybunału Konstytucyjnego. - Uważam, że rzeczywiście sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, należało ten wybór unieważnić w zakresie dwóch, a nie pięciu – mówił.

Zaprzeczył jednak sugestii dziennikarza, że to PiS doprowadził do utraty wiarygodności TK. – Ten proces rozpoczęła Platforma Obywatelska, wybierając sędziów na zapas, to jest kluczowy problem – mówił.

Szydło popełniła błąd?

– Kwestia ogłaszania wyroków. Uważam, że to, co robi dzisiaj Donald Tusk, skandaliczne, bo on łamie Konstytucję, łamie prawo, nie ogłaszając wyroków TK, ale szuka sobie podstaw [w postawie Beaty Szydło za rządów PiS – red.], oczywiście były inne powody, inny kontekst, inne podstawy, ale jest to łatwe wytłumaczenie dla Donalda Tuska, błędne, ale w oczach opinii publicznej może się wydawać wiarygodne – dodał.

Dopytywany o działania Beaty Szydło dotyczące nie drukowania wyroku TK poseł przyznał, że był to błąd.

Bojkot Żurka?

Poseł odniósł się również do budzącego sprzeciw opozycji i dużej części środowiska sędziowskiego rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które zakłada ograniczenia w losowym przydzielaniu sędziów do spraw.

Szczucki ocenia, że jest to nielegalne rozporządzenie. - Ono będzie obowiązywać, ale sędziowie zgodnie z Konstytucją podlegają Konstytucji i ustawom, więc tak naprawdę powinni nie przestrzegać tego rozporządzenia, które z ustawą jest wprost niezgodne – kontynuował.

– Wzywam polskich sędziów do tego, żeby przestrzegali Konstytucji i nakazów z niej płynących, a ta sama Konstytucja tak naprawdę nakazuje im zbojkotować rozporządzenie, które jest z nią niezgodne – mówił dalej.

