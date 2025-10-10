Ilu Polaków pozytywnie ocenia Waldemara Żurka? Oto nowy sondaż

"Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe działania Waldemara Żurka na stanowisku ministra sprawiedliwości?" – tak brzmiało pytanie, jakie pracownia SW Research zadała w najnowszym sondażu przygotowanym na zlecenie Onetu.

Pozytywnie o ministrze sprawiedliwości wypowiada się 35 proc. respondentów. Z kolei 25,1 proc. ankietowanych ocenia go negatywnie. Co ciekawe, najwięcej respondentów nie ma nadal zdania na temat ministra. 39.9 proc. uczestników sondażu wskazało opcję "nie wiem/nie znam tych działań".

"Wyniki sondażu pokazują, że społeczne zaufanie do działań ministra wciąż się kształtuje. Brak jednoznacznych ocen może wynikać z niskiej rozpoznawalności, złożoności reform oraz napięć politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości" – ocenia Onet w komentarzu zamieszczonym do sondażu.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-8 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.

Żurek proponuje "ustawę praworządnościową"

Prokurator generalny przedstawił w czwartek główne założenia "ustawy praworządnościowej", która jego zdaniem zakończy chaos w sądach.

– Ustawa ma na celu przełamanie obecnego impasu w sądownictwie oraz przywrócenie obywatelom prawa do niezależnego i bezstronnego sądu. Sędzia musi być sędzią, a wyrok wyrokiem. Koniec z destrukcyjnym podziałem w środowisku sędziowskim – mówił Żurek na konferencji prasowej w czwartek.

Wskazał, że ustawa zwiększy efektywność sądów "w służbie dla obywateli". Podkreślił, że będzie przekonywał, by projekt zyskał jak najszersze poparcie w parlamencie, a później akceptację prezydenta.

