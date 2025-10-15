Morawiecki: Ten rząd realizuje interesy obcych państw

Wiceprezes PiS zorganizował w środę na Facebooku serię pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy jego zdaniem rząd Tuska realizuje swoją polityką interesy innych niż Polska państw.

– Tak, uważam, że ten rząd jest rządem podporządkowanym nie polskiej racji stanu, nie polskim interesom. Jest rządem, który płynie sobie jak bezwolny listek na rzece i realizuje albo świadomie albo czasami z głupoty albo dlatego, że daje się ograć, realizuje interesy obcych państw, przede wszystkim najbardziej bogatych i najsilniejszych państw zachodniej Europy, w szczególności chodzi tutaj o Niemcy i Francję, ale także kraje Beneluksu, Austrię – wyliczał polityk.

– Jestem z natury optymistą. Uda się uratować Polskę, dlatego że ja się nigdy nie poddaję. Dobrzy ludzie nigdy się nie poddają, walka trwa do końca, idziemy dalej, pomimo porażek, czasami błędów. Za błędy trzeba się uderzyć w pierś. Nie wszystko było idealnie, tylko ten co nic nie robi się nie myli – wskazał Mateusz Morawiecki.

Były premier skomentował też m.in. sytuację budżetu. – Naprawa budżetu państwa po tych patałachach teraz będzie trwała od roku do 2 lat, bo widzę, co oni psują, jakie działania uszczelniające trzeba będzie zainstalować, zaaplikować, zaimplementować informatyczne, przeszkolenie KAS – wyjaśnił.

Tylu wyborców straciła koalicja Tuska. Miażdżący sondaż

W dwa lata po wyborach parlamentarnych, w wyniku których władzę w kraju straciło Prawo i Sprawiedliwość, a przejęła ją koalicja KO-Polskie Stronnictwo Ludowe-Polska 2050-Lewica, "Super Express" postanowił sprawdzić, ilu z wyborców, którzy poparli wówczas obecną ekipę rządzącą, zagłosowałoby na nich także dzisiaj. Wyniki sondażu, który na zlecenie gazety przeprowadził Instytut Badań Pollster są fatalne dla koalicji. Okazuje się bowiem, że spora część jej ówczesnych wyborców w ciągu dwóch lat odpłynęła.

"Czy teraz, czyli w dwa lata po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?" – na tak zadane pytanie odpowiedź "tak" udzieliło 65 proc. respondentów. Z kolei 22 proc. oświadczyło, że nie postawiłoby ponownie na obecną ekipę. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie miało 13 proc. pytanych.

Jak z kolei zauważa "Rzeczpospolita", 22 proc. głosów utraconych wyborców to, w liczbach bezwzględnych, 2 551 800 osób.

