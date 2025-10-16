"Palet nie starczy". Morawiecki przypomniał obietnice Tuska

– Mówią nie ma pieniędzy. A przecież były setki miliardów – mówi narrator w klipie. Następnie przypomniane są obietnice Donalda Tuska z okresu poprzedniej kadencji Sejmu, konkretnie słynny spot z wypełnionymi banknotami euro paletami z lutego 2022 roku. Nagranie dotyczyło pożyczki na realizację KPO z unijnego Funduszu Odbudowy po "pandemii" koronawirusa, którą jednak Komisja Europejska blokowała dopóki w Polsce rząd PiS nie został zmieniony na rząd Tuska.

Morawiecki uderza w Tuska. Europalety długu

– To jest banknot 50 euro. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze czekają na Polskę i Polaków w Europie – mówił wówczas Tusk.

Dalej głos zabiera narrator. – A i tak ponad czterokrotność tej sumy wasz rząd potrafi zmarnować w trzy lata. Policzmy: Prawie 300 miliardów deficytu w tym roku, ponad bilion zł. długu w trzy lata. Gdzie się podziały te pieniądze? Na rozwój nauki? Na zdrowie Polaków? Może na nowoczesną infrastrukturę? CPK? Kolej? Cisza. Energetyka? Zamiast budować niezależność importujemy drożej. Dziś wydajecie wszystko żeby przetrwać politycznie. Zamiast szans dla przyszłych pokoleń europalety długu – mówi.

"Palet nie starczy aby pomieścić wszystkie ich kłamstwa i manipulacje" – komentuje Morawiecki.

twitter

Deficyt budżetowy na 2026 rok ponad 270 miliardów

Według aktualnego projektu ustawy budżetowej wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to deficyt 271,7 miliardów złotych (to jest 42 procent planowanych rocznych przychodów państwa).

Z nowych danych przywołanych przez portal Business Insider Polska wynika, że na koniec sierpnia oficjalne zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1 bilion 853 miliardy złotych.

Czytaj też:

Znów zrobiono sondaż. Polacy nie chcą premiera TuskaCzytaj też:

Spot Tuska. Pensje rosną, ludzie wracają do Polski budować wiatraki