Realista skandalista
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Realista skandalista

Dodano: 
Ołeksij Arestowycz, były doradca szefa biura prezydenta Ukrainy
Ołeksij Arestowycz, były doradca szefa biura prezydenta Ukrainy Źródło: president.gov.ua
Ołeksij Arestowycz jest jednym z niewielu realistów w ukraińskiej polityce, gotowych do ustępstw, by zakończyć wojnę. W bezpardonowej krytyce swoich rodaków zapędził się jednak tak daleko, że zdaje się świadomie popełniać polityczne samobójstwo.

Zwolenników porozumienia z Rosją jest nad Dnieprem coraz więcej. Wciąż stanowią oni jednak wyraźną mniejszość. Widać to chociażby po wynikach sondaży przeprowadzanych przez Kijowski Instytut Spraw Międzynarodowych. „W żadnym wypadku Ukraina nie może zrezygnować z żadnych swoich terytoriów, nawet jeśli będzie to oznaczać przedłużenie wojny oraz zagrożenie dla utrzymania niepodległości” – z taką opinią w lutym 2024 r. zgadzało się 65 proc. respondentów. Przez kolejne miesiące odsetek ten spadał, aż osiągnął poziom 50 proc. dokładnie rok później. Od tego czasu liczba bezkompromisowych patriotów wręcz się zwiększyła. Według badania z przełomu września i października tak jednoznaczne stanowisko zajmuje 54 proc. Ukraińców. Zarazem 38 proc. badanych dopuszcza pewne ustępstwa terytorialne w zamian za pokój.

Tymczasem Moskwie nie spieszy się do rozmów pokojowych. Niewiele wskazuje na to, że wojna miałaby się szybko zakończyć. Ukraińcy są zmęczeni sytuacją, ale nie na tyle, by domagać się od rządzących kapitulacji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Macieja Pieczyńskiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także