Pogrzeb dwóch królów

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie Źródło: PAP / Piotr Nowak
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Przez cały dzień 11 sierpnia 1733 r. Warszawa i Krakowskie Przedmieście były świadkami niezwykłej ceremonii pogrzebu dwóch królów: Augusta II Mocnego i Jana III Sobieskiego, jego małżonki Marii Kazimiery, królowej polskiej, a także Jana Stanisława, wnuka królewskiej pary, syna królewicza Jakuba, którzy dopiero teraz doczekali się pogrzebu.

W nocy ciała zostały przewiezione na Zamek Królewski, rankiem odbyły się egzekwie, podczas których bp Andrzej Załuski wygłosił długie przemówienie. Po południu orszak wyszedł na dzisiejszy plac Zamkowy, gdzie uformował się ogromny kondukt. Pod kolumną Zygmunta biskup sufragan kujawski wygłosił mowę pogrzebową przypominającą zwłaszcza zasługi króla Augusta II. Następnie orszak ruszył Krakowskim Przedmieściem na południe, skręcił na zachód, w stronę Pałacu Saskiego, który ma być odbudowany na dzisiejszym placu Józefa Piłsudskiego, potem skierował się wzdłuż Ogrodu Saskiego do traktu na Kraków.

Kondukt pokazywał wspaniałość władców polskich. Na czele z zapalonymi świecami szli dworzanie w żałobnych strojach, za nimi chorągwie i dobosze wybijający rytm marszowy.

Autor: Jacek Komuda
