Radek Sikorski pochwalił Trumpa. „Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Donalda Trumpa odniosły sukces” – powiedział szef MSZ, gdy Hamas oddał zakładników. Przy okazji Sikorski skłamał, mówiąc: „Polska od początku wspierała Trumpa”. No nieprawda! Nie wspierała. Wcześniejsze wypowiedzi Radka Sikorskiego nie świadczą o wspieraniu. Filmy, na których Tusk robi za plecami Trumpa głupie żarty, też nie pokazują wsparcia.

Radek Sikorski mógłby wszystko ponaprawiać i byłoby to w interesie Polski, gdyby powiedział coś takiego: Panie prezydencie, przepraszam za moje wcześniejsze wypowiedzi na Pański temat. Myliłem się. Uważałem Pana za bufona i politycznego głupka. Na moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie ja jeden. Działaliśmy w dużej grupie przywódców europejskich. Byliśmy oburzeni, gdy w trakcie pierwszej kadencji kazał Pan krajom europejskim płacić zaległe składki do NATO, a teraz Panu za to dziękujemy.