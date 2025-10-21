Jasne, antywojenne przesłanie prezydenta Nawrockiego

Prezydent był we wtorek w Tomaszowie Lubelskim, gdzie uczestniczył w IV Międzynarodowej Konferencji pod hasłem "Między informacją a dezinformacją". W ramach spotkania Nawrocki odpowiadał na pytania uczniów liceum. Wiele z nich dotyczyło kwestii bezpieczeństwa Polski, m.in. o obaw o uczestnictwo Polski w wojnie oraz roli młodych w budowaniu systemu bezpieczeństwa państwa.

Jasne, antywojenne stanowisko prezydenta

Zrobię wszystko, żeby wojna nie wybuchła – podkreślił prezydent, odpowiadając na jedno z pytań w tym zakresie. Przypomniał, że w kampanii wyborczej gwarantował, że "polscy żołnierze nie będą ginąć na Ukrainie i na Ukrainę nie wyjadą" i tego będzie się trzymał. Zaznaczył też, że Polska pomaga Ukrainie w zakresie ekonomicznym i dyplomatycznym od wielu lat.

Nawrocki: Będę zachęcał do 5 proc. PKB na obronność

Prezydent przypomniał, że najlepszym zabezpieczeniem przed wojną, gdyby jakieś państwo chciało napaść na Polskę, jest takie przygotowanie armii i siły państwa w czasie pokoju, aby potencjalny przeciwnik "nie ważył się zaatakować". Nawrocki zaznaczył, że będzie zachęcał większość parlamentarną, aby w projekcie ustawy budżetowej zapisano się 5 proc. PKB na obronność.

Potrzebne silne państwo i sojusze, przede wszystkim z USA

W ocenie prezydenta nie wolno przyjmować postawy tkwienia w oczekiwaniu na ewentualną wojnę, tylko należy wykonywać swoje obowiązki, a o bezpieczeństwo powinniśmy zadbać przede wszystkim sami, m.in. poprzez budowanie "szerokiego systemu immunologicznego państwa polskiego", np. w zakresie odporności na dezinformacje, na własnej tożsamości, kształtowaniu odpowiedzialności młodzieży za Polskę czy poprzez zabiegi dyplomatyczne z sojusznikami. Zaznaczył, że jego wybór na prezydenta doprowadził do tego, że Polska ma dobre relacje z USA.

