Prezydent zapewnia: Wyjazd Wojska Polskiego na Ukrainę jest wykluczony

Kwestia została poruszona we wtorek w trakcie wspólnego briefingu prasowego z prezydentem Alexandrem Stubbem w Helsinkach. Karol Nawrocki przebywa w Finlandii z wizytą roboczą.

Nawrocki: Polskie Wojska na Ukrainie wykluczone

– Nie zamierzam wyrazić zgody na udział żołnierzy polskich na wyjazd na Ukrainę. Deklaruję jednocześnie – mówię to we wszystkich rozmowach z partnerami [...] – na Polskę koalicja chętnych, cały wolny świat, może liczyć. Pokazaliśmy, że jesteśmy w gotowości do pomocy i to się nie zmieni aż do długotrwałego pokoju – powiedział. – Natomiast udział Wojska Polskiego na Ukrainie z mojej perspektywy jest wykluczony – przypomniał zwierzchnik polskich sił zbrojnych.

Przypomnijmy w tym kontekście, że w trakcie kampanii wyborczej Nawrocki zapewnił, że nie wyśle polskich wojsk na Ukrainę, również w sytuacji, gdyby poprosił go o to prezydent Trump.

Nawrocki powiedział też o swojej rozmowie z prezydentem Ukrainy Zełenskim i z jego wiedzy wynika, że jednoznacznych deklaracji ze strony stolic europejskich w zakresie wysłania komponentów militarnych nie ma.

twitter

Pokój z Rosją? Nadzieja w Trumpie

W trakcie konferencji Nawrocki zaznaczył też m.in., że Warszawa nie ufa Władimirowi Putinowi, a on stoi na stanowisku, że w praktyce doprowadzeniu do realnych negocjacji pokojowych może sprostać jedynie prezydent USA Donald Trump.

– Zgodnie z panem prezydentem uznaliśmy, że jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji, jest Donald Trump. Stąd też bardzo się cieszę, że poza kwestiami historycznymi, doświadczeniami z Rosją, zbliża nas także do siebie stosunek do Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim stosunek Stanów Zjednoczonych do Polski i Finlandii – powiedział prezydent Karol Nawrocki w Helsinkach, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Czytaj też:

Putin: Zagraniczne wojska na Ukrainie będą uzasadnionym celem militarnymCzytaj też:

Francja szykuje centra medyczne "dla żołnierzy cudzoziemskich" powracających z frontu