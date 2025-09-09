Prezydent zapewnia: Wyjazd Wojska Polskiego na Ukrainę jest wykluczony

Kwestia została poruszona we wtorek w trakcie wspólnego briefingu prasowego z prezydentem Alexandrem Stubbem w Helsinkach. Karol Nawrocki przebywa w Finlandii z wizytą roboczą.
Nawrocki: Polskie Wojska na Ukrainie wykluczone
– Nie zamierzam wyrazić zgody na udział żołnierzy polskich na wyjazd na Ukrainę. Deklaruję jednocześnie – mówię to we wszystkich rozmowach z partnerami [...] – na Polskę koalicja chętnych, cały wolny świat, może liczyć. Pokazaliśmy, że jesteśmy w gotowości do pomocy i to się nie zmieni aż do długotrwałego pokoju – powiedział. – Natomiast udział Wojska Polskiego na Ukrainie z mojej perspektywy jest wykluczony – przypomniał zwierzchnik polskich sił zbrojnych.
Przypomnijmy w tym kontekście, że w trakcie kampanii wyborczej Nawrocki zapewnił, że nie wyśle polskich wojsk na Ukrainę, również w sytuacji, gdyby poprosił go o to prezydent Trump.
Nawrocki powiedział też o swojej rozmowie z prezydentem Ukrainy Zełenskim i z jego wiedzy wynika, że jednoznacznych deklaracji ze strony stolic europejskich w zakresie wysłania komponentów militarnych nie ma.
Pokój z Rosją? Nadzieja w Trumpie
W trakcie konferencji Nawrocki zaznaczył też m.in., że Warszawa nie ufa Władimirowi Putinowi, a on stoi na stanowisku, że w praktyce doprowadzeniu do realnych negocjacji pokojowych może sprostać jedynie prezydent USA Donald Trump.
– Zgodnie z panem prezydentem uznaliśmy, że jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji, jest Donald Trump. Stąd też bardzo się cieszę, że poza kwestiami historycznymi, doświadczeniami z Rosją, zbliża nas także do siebie stosunek do Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim stosunek Stanów Zjednoczonych do Polski i Finlandii – powiedział prezydent Karol Nawrocki w Helsinkach, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
