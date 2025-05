Czy Nawrocki nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę, nawet jeśli Trump poprosi?

Kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 14,8 proc. głosów. Wynik wyborów drugiej tury będzie w znacznej mierze zależał od decyzji właśnie tej grupy.

Na początku Nawrocki podziękował za zaproszenie. Menzten rozpoczął od serii pytań "tak" lub "nie". Nawrocki przyznał m.in., że wprowadzenie Nowego Ładu przez Morawieckiego było błędem.

Kandydat popierany przez PiS złożył bardzo ważną deklarację. Powiedział, że popiera punkt deklaracji od Mentzena: "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne". Nawrocki oznajmił, że jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej Polakom podatki.

Nawrocki jasno: Nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę

Nawrocki zdecydowanie zgodził się z punktem deklaracji "Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy".

– Oczywiście, że nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, ale wyślę polskich przedsiębiorców – powiedział, rozwijając, że chodzi o okres, w którym nasz sąsiad będzie odbudowywał zniszczenia wojenne.

– [...] Jak Ukraina będzie się odbudowywać, to polscy przedsiębiorcy, my jako państwo powinniśmy skorzystać z tego, co południowo-wschodnia Polska już zbudowała dla pomocy Ukrainie na Podkarpaciu, i powinniśmy być – to, co chcieli Niemcy, żeby nas z tego projektu wyrzucić – być główną siłą odbudowującą Ukrainę w momencie, gdy wojna się zakończy – mówił dalej Nawrocki.

A jak Trump poprosi?. "Nie widzę takiej możliwości"

Dopytywany, czy nie wyśle wojsk na Ukrainę, gdyby poprosił go o to prezydent Donald Trump, Nawrocki odparł, że Ukraina nie jest członkiem NATO, więc Polska nie ma takiego zobowiązania. – Jeśli byłoby tego typu pytanie, ja uznaję suwerenność państwa polskiego, więc odpowiedziałbym w tym tonie – że nie widzę takiej możliwości – powiedział Nawrocki.

Wypytywany o wizytę w Białym Domu i zdjęcie z Donaldem Trumpem, kandydat przekonywał, że był to element kampanii, ale główną motywacją była chęć szybkiego wejścia w rolę prezydenta i rozmowa przedmiotowa o bezpieczeństwie technologicznym i militarnym Polski.

Rafał Trzaskowski będzie na kanale Mentzena w sobotę o 19:00. Na razie wiadomo, że nie podpisze jednego z punktów deklaracji, a kilka innych prawdopodobnie tak.

Punkt 5 także poparty

Obaj omówili też punkt 5 dot. akcesji Ukrainy do NATO. Karol Nawrocki zadeklarował m.in., że nie podpisze się pod decyzją o dopuszczeniu Ukrainy do wejścia do NATO. Kandydat zwrócił jednocześnie uwagę, że obecnie ten temat nie jest na agendzie, ponieważ Ukraina pozostaje w stanie wojny.

