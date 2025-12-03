Czy Nawrocki jest niezależny politycznie? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Takie są wyniki badania przeprowadzonego w dniach 25-26 listopada br. przez UCE Research na zlecenie Onetu. Wzięło w nim udział 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Polaków zapytano o Nawrockiego. Wyniki sondażu

Pracownia zadała ankietowanym pytanie, czy ich zdaniem prezydent Karol Nawrocki jest niezależny politycznie.

38,9 proc. respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi, w tym 14,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 24,5 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest łącznie 46,3 proc. respondentów. 28,6 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie", a 17,7 proc. "raczej nie".

Opinii w tej sprawie nie ma 14,8 proc. pytanych.

Prezydent liderem prawicy?

Onet przypomina, że Karol Nawrocki prezydentem jest od sierpnia i choć startował jako kandydat niezależny, to był wprost popierany przez PiS, a w jego sztabie byli obecni politycy partii Jarosława Kaczyńskiego. Po wygranych wyborach, szefem Kancelarii Prezydenta został Zbigniew Bogucki, a szefem gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (obaj z PiS).

Portal zauważa, że Nawrocki miał jednocześnie odmówić Kaczyńskiemu, aby jednym z prezydenckich ministrów został Marek Kuchciński, bliski współpracownik prezesa PiS. Onet odnotowuje też "rosnące zbliżenie" między prezydentem a Konfederacją i październikowe spotkanie Nawrockiego ze Sławimirem Mentzenem.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Ówczesny prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wyniosła ponad 369 tys. głosów.

