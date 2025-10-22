Padła propozycja ograniczenia 800 plus. "Polacy są za"
Padła propozycja ograniczenia 800 plus. "Polacy są za"

Świadczenie 800 plus dla rodzin
Poseł Polski 2050 Ryszard Petru uważa, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie osobom niezamożnym.

Polityk opowiada się za przeprowadzeniem wielkiego przeglądu wydatków publicznych. – Ja jestem zwolennikiem tego, żeby 800 plus było wyłącznie dla osób niezamożnych – powiedział Petru w TOK FM.

– Dane akurat pokazują, że jest to pogląd popularny i Polacy są za, punkt drugi jest taki, że ważna jest narracja – kontynuował, pytany, ile to "zdejmuje z poziomu poparcia" partii tworzących zaplecze rządu.

– Ja mogę sobie te takie pomysły dzisiaj zgłaszać, moja siła rażenia dzisiaj jest mniejsza, niż gdybym był szefem partii – mówił dalej.

W dalszej części rozmowy poseł stwierdził, że współczuje sytuacji, w jakiej jest minister finansów Andrzej Domański. – Powiedziałbym premierowi, że musi mieć świadomość tego, że w sytuacji zagrożenia wojennego, Polska musi być w stanie zwiększyć deficyt nagle istotnie, nie wiem, o 3 punkty procentowe PKB – powiedział Ryszard Petru w TOK FM.

– Lepiej bym się czuł, gdybym miał ten deficyt na poziomie 3 proc. PKB czy 4 i wiedział, że mogę zwiększyć go do tych 6-7 i wtedy bym się czuł bardzo komfortowo – mówił dalej.

Zamieszanie wokół 800 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało niedawno oświadczenie ws. nieprawdziwych doniesień medialnych dotyczących programu "Rodzina 800 plus".

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomych planach zmian w programie «Rodzina 800+», Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego" – czytamy.

Ministerstwo przypomina, że świadczenie 800 plus ma charakter powszechny i przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym dzieci – niezależnie od ich sytuacji materialnej czy zawodowej.

Źródło: Tok FM
