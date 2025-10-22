Padła propozycja ograniczenia 800 plus. "Polacy są za"

Polityk opowiada się za przeprowadzeniem wielkiego przeglądu wydatków publicznych. – Ja jestem zwolennikiem tego, żeby 800 plus było wyłącznie dla osób niezamożnych – powiedział Petru w TOK FM.

– Dane akurat pokazują, że jest to pogląd popularny i Polacy są za, punkt drugi jest taki, że ważna jest narracja – kontynuował, pytany, ile to "zdejmuje z poziomu poparcia" partii tworzących zaplecze rządu.

– Ja mogę sobie te takie pomysły dzisiaj zgłaszać, moja siła rażenia dzisiaj jest mniejsza, niż gdybym był szefem partii – mówił dalej.

W dalszej części rozmowy poseł stwierdził, że współczuje sytuacji, w jakiej jest minister finansów Andrzej Domański. – Powiedziałbym premierowi, że musi mieć świadomość tego, że w sytuacji zagrożenia wojennego, Polska musi być w stanie zwiększyć deficyt nagle istotnie, nie wiem, o 3 punkty procentowe PKB – powiedział Ryszard Petru w TOK FM.

– Lepiej bym się czuł, gdybym miał ten deficyt na poziomie 3 proc. PKB czy 4 i wiedział, że mogę zwiększyć go do tych 6-7 i wtedy bym się czuł bardzo komfortowo – mówił dalej.

Zamieszanie wokół 800 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało niedawno oświadczenie ws. nieprawdziwych doniesień medialnych dotyczących programu "Rodzina 800 plus".

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomych planach zmian w programie «Rodzina 800+», Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego" – czytamy.

Ministerstwo przypomina, że świadczenie 800 plus ma charakter powszechny i przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym dzieci – niezależnie od ich sytuacji materialnej czy zawodowej.

Czytaj też:

Tylu Polaków żyje w skrajnej biedzie. Porażające daneCzytaj też:

"Wyróżnij się albo zgiń". Petru zdradza pomysł na Polskę 2050